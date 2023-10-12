شولتس: برلين ستحظر أنشطة حماس والمنظمات المرتبطة بها في ألماني

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه "ما كان بإمكان حركة حماس شن هجماتها "غير المسبوقة" على إسرائيل لو لم تكن تحظى بدعم إيراني على مدى السنوات الأخيرة".

واشار شولتس في خطاب أمام البرلمان، الى اننا "لا نملك دليلا ملموسا حتى الآن على أن إيران قدّمت دعما ملموسا وعملياتيا لهذا الهجوم الجبان.. لكن من الواضح بالنسبة لنا جميعا بأنه من دون الدعم الإيراني على مدى السنوات الأخيرة الماضية، ما كانت حماس تمكّنت من شن هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية".

وحضّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على "إدانة هجوم حماس على إسرائيل بشكل واضح، واصفا صمته حتى اللحظة بـ"المعيب"، متسائلا "أين الإدانة الواضحة من قبل السلطة (الفلسطينية) المستقلة ورئيسها محمود عباس للعنف الإرهابي؟"، مضيفا أن "صمتهم معيب".

وشدد شولتس على أن "برلين ستلجأ إلى "جميع جهات الاتصال" المتوفرة لديها في المنطقة لمنع تدهور الوضع جراء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس".

وأعلن أن "برلين ستحظر أنشطة حماس والمنظمات المرتبطة بها في ألمانيا، بعد هجماتها الأخيرة ضد إسرائيل"، مشيرا الى ان "جمعية على غرار +صامدون+ التي يحتفل أعضاؤها بأكثر الأعمال الإرهابية وحشية في الشوارع، ستُحظر في ألمانيا".