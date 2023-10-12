الوكالة الدولية للطاقة: احتمال تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على إمدادات النفط "محدود حاليا"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، أن "النزاع بين إسرائيل وحركة حماس منذ السبت في قطاع غزة لم تكن له وطأة مباشرة على إمدادات النفط"، مؤكدة أن "احتمال تأثيره على صادرات النفط يبقى محدودا حاليا".

وكتبت الوكالة في تقريرها الشهري "لم تسجل أي وطأة مباشرة على العرض الفعلي (بالنفط) وستبقى الأسواق متأهبة في ظل تطور الأزمة" مؤكدة "استعدادها للتصرف عند الضرورة لضمان إمدادات كافية للأسواق".

وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول حركة "حماس"، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.