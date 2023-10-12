تساءل وزير الطّاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، "مساعدات إنسانيّة إلى غزة؟"، مشدّدًا على أنّه "لن يتمّ تشغيل مفتاح كهربائي، ولن يُفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود، حتّى يعود المخطوفون الإسرائيليّون إلى ديارهم".
وكانت قد نفّذت حركة "حماس" الّتي تسيطر على قطاع غزة، صباح السّبت الماضي، هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليّات تسلّل برًّا وبحرًا وجوًّا، وأَسر أشخاص وقتل آخرين في تجمّعات إسرائيليّة قريبة من القطاع.
وأمرت إسرائيل الإثنين، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، يشمل قطع المياه والكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: لن نزود غزة بالكهرباء أو المياه أو الوقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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