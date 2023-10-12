السلاح الجوي الاوكراني اعلن إسقاط 28 مسيرة روسية ليلا

أعلن سلاح الجو الأوكراني "إسقاط 28 مسيرة روسية ليلا، فيما ألحقت ضربة شنتها موسكو أضرارا في مستودعات تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب البلاد وفق القوات المسلحة في جنوب أوكرانيا". وأطلقت موسكو بالإجمال بحسب المصدر ذاته 33 مسيرة من منطقة بلغورود المحاذية لأوكرانيا ومن رأس تشاودا في شرق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. واشارت قوات الدفاع الأوكرانية في جنوب البلاد، الى إن "هجوم العدو الليلي الذي شاركت فيه مجموعة من المسيرات الهجومية في القطاع الخاضع لمسؤوليتنا، استهدف مرة جديدة بنية تحتية تابعة لمرفأ على الدانوب"، موضحة أن "مباني مستودعات في محيط مرفأ جنوب منطقة أوديسا تضررت جراء ضربة".

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