أعلن رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، أنّ "عملًا بأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 44 من ​الدستور​، والمادّة 3 من النّظام الدّاخلي لانتخاب أمينَي سرّ وثلاثة مفوضّين، وعملًا بأحكام المادّة 19 من النّظام الدّاخلي لانتخاب أعضاء اللّجان النّيابيّة، يعقد ​مجلس النواب​ جلسةً في تمام السّاعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثّلثاء الواقع في 17 تشرين الأوّل 2023".

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا إلى جلسة نيابية الثلثاء المقبل لانتخاب أمينَي سر و3 مفوضين وأعضاء اللجان النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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