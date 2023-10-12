الحاج حسن في افتتاح مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا: نؤكد دعمنا المطلق لأهلنا في فلسطين وغزة المحاصرة

افتتح وزراء الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والإقتصاد والتجارة أمين سلام، مركزًا للحجر الصحي الزراعي والحيواني للفحص الغذائي-البيطري لتأمين سلامة الغذاء في عمليات الإستيراد والتصدير للمنتوجات الزراعية والصناعية والحيوانية، وذلك خلال احتفال اقيم على ارض المرفأ الجديد في صيدا، الذي جاء كخطوة محورية "لتأكيد الدور التجاري لمرفأ صيدا وتعزيزاً للأمن الغذائي".

واشار الحاج حسن الى ان "عندما نحضر الى صيدا لا نستطيع الا ان نتكلم عن وجدانها"، لافتا الى اننا "نحتفل وإياكم اليوم باطلاق مركز الحجر الصحي التابع لوزارة الزراعة في خطوة اساسية لتفعيل العمل بمرفأ صيدا، وتنشيط الحركة الملاحية ايماناً منا بان القطاع الاقتصادي بشقه الزراعي اساسي في نهضة القطاعات وركيزته الاساس عملية الاستيراد والتصدير من موانئنا ومطارنا وحدودنا البرية الني نعتبرها الشريان الاساسي وتوصلنا مع كل العالم القريب منه والبعيد".

واوضح ان "مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا يأتي لتسهيل استقبال الشحنات التي تعنى مباشرة بقطاع الامن الغذائي واستدامته، شانه شان مرفأي بيروت وطرابلس لتامين العمل والمواكبة الدائمة، شاكرين الوزيرين حمية وسلام على كل جهد والنواب".

وجدد تاكيد الوقوف "الى جانب الاخوة الفلسطينيين وهم في قلبنا وضميرنا ونحن اللبنانيين سنقف عند حقوقنا مهما كانت الاثمان وبالتالي نحن اصحاب حق وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان".