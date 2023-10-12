عويدات بحث مع لحود في متابعة الحملات المشتركة التي تقوم بها وزارة الزراعة

بحث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مع مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة التمييزية والنيابات العامة الاستئنافية ووزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى متابعة الحملات المشتركة التي تقوم بها وزارة الزراعة، باشراف القضاء المختص لضبط ومصادرة المنتوجات الزراعية غير لبنانية المنشأ، حفاظا على المنتج الزراعي المحلي، ودعما للمزارع اللبناني ولمداهمة الصيدليات الزراعية، ومحلات ومستودعات الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية، ومحلات بيع الحيوانات ومستلزماتها والعيادات البيطرية المخالفة للقوانين والقرارات. ومصادرة كافة اللقاحات والادوية البيطرية والمعدات المخالفة لديها.

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