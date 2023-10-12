انت الان تتابع خبر اعتقال 10 متهمين بقضايا مختلفة بينهم امرأة متاجرة بالأعضاء البشرية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ" الخليج 365"، إن "قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وضمن قواطع مسؤوليتها نفذت في جانب الرصافة ببغداد عمليات إلقاء قبض بحق 9 متهمين بقضايا ( القتل ، السرقة ، التهديد ، المشاجرة وحيازة أسلحة غير مرخصة ) في مناطق (النهروان ، الزعفرانية ، المدائن ، جسر ديالى ، الكمالية)" .
وأضافت الوزارة، أنه "وفي عملية نوعية أخرى تمكنت قوة من اللواء الثالث بتنفيذ مذكرة قبض بحق امرأة متهمة بتجارة الأعضاء البشرية في منطقة ( كمب سارة)، تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".
وأضافت الوزارة، أنه "وفي عملية نوعية أخرى تمكنت قوة من اللواء الثالث بتنفيذ مذكرة قبض بحق امرأة متهمة بتجارة الأعضاء البشرية في منطقة ( كمب سارة)، تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".