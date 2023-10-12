انت الان تتابع خبر أكثر من 1300 قتيل.. "إسرائيل" تكشف لأول مرة عن عدد الجنود الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن معظم قتلى جنود الاحتلال لقوا حتفهم عند الحدود مع قطاع غزة، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإجمالي إلى ما لا يقل عن 1300، والمصابين إلى 3300 منذ بدء المعركة، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مواصلتها إجلاء آلاف الإسرائيليين من 24 مستوطنة في غلاف غزة.يأتي هذا في وقت جدَّدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منازل فلسطينية في مخيم الشاطئ، غرب قطاع غزة، وجباليا (شمال شرق)، مخلفة بذلك عشرات القتلى والجرحى.

وواصلت الطائرات الحربية للاحتلال قصف مبانٍ ومنازل ومنشآت فلسطينية في كافة مناطق غزة، كما أوضح مراسل وكالة الأناضول أن مخيّمي الشاطئ وجباليا شهدا تكثيفاً لعمليات القصف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح.

عملية "طوفان الأقصى"

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما اشارت الى وصول عدد الشهداء إلى 1203 وأكثر من 5700 جريحاً في غزة و29 شهيداً و180 جريحا في الضفة.

وسبق أن قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قرابة 60% من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على القطاع وقعت "بين النساء والأطفال".

