انت الان تتابع خبر هل تزيد الوحدة من خطر الاصابة بالـ "باركسنون" ؟ والان مع التفاصيل

"لقد أظهرنا أن هناك علاقة بين الوحدة وتطور مرض باركنسون،وليس أن الوحدة تسبب مرض باركنسون".

تم تحديد الشعور بالوحدة على أنه مصدر قلق كبير للصحة العامة



من قبل المتخصصين في المجال الصحي ومنظمة الصحة العالمية.ترتبط الوحدة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرفوهي عامل خطر للإصابة بمرض باركنسونقالت سوتين: "ربما تجعل الوحدة الدماغ أكثر عرضة للتنكس العصبيالأمر الذي قد يؤدي بالنسبة للبعض إلى مرض ألزهايمر والبعض الآخر إلى مرض باركنسون".

التواصل الاجتماعي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون

إذ أنّ الاتصال الاجتماعي يُعتبر عاملا وقائيا

