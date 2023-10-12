«غوتيريش» يشدد على ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي، محذراً من التصعيد الخطير بين الجانبين.