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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «غوتيريش» يشدد على ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي، محذراً من التصعيد الخطير بين الجانبين.
وأوضح «غوتيريش» في تصريحات صحفية أن موظفي الأمم المتحدة يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة، معرباً عن أسفه البالغ لسقوط ضحايا من موظفي المنظمة.
ودعا إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء، مشدداً على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.