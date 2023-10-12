المتحدثة باسم الأونروا: غزة على حافة كارثة إنسانية حال عدم فتح معبر لإدخال الطعام والماء والوقود إلى القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المتحدثة باسم الأونروا “تمارا الرفاعي”، أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة مع القصف المستمر من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أن القطاع على حافة كارثة إنسانية حال عدم فتح معبر لإدخال الطعام والماء والوقود إلى أهالي غزة.

وبينت أن القصف الإسرائيلي دمر البنى التحتية في قطاع غزة، حيث استهدف القصف المدارس والمستشفيات والأطقم الطبية التي تعمل على إسعاف المرضى والمصابين.