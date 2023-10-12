طوفان الأقصى.. 1300 قتيل إسرائيلي والمقاومة الفلسطينية تقصف حيفا وتل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - مع دخول عملية "طوفان الأقصى" ـ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يومها السادس، أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.



وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا بالمواجهات مع الفصائل الفلسطينية منذ السبت، إلى 1300 على الأقل والجرحى إلى أكثر من 3300، وفق إحصاء رسمي.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "قتل ما لا يقل عن 1300 شخص وجرح 3300 آخرين، من بينهم 28 في حالة حرجة و350 في حالة خطيرة".



واستشهد 1203 فلسطينيا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب 5763 آخرون.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وكالات

