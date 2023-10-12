الاحتلال يقطع المياه والكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قطع سجن النقب التابع للاحتلال الإسرائيلي، المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن، منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بحسب ما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وحذرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يجعل من حياة المعتقلين الفلسطينيين في خطر وتهديد حقيقي.

ولفتت الهيئة إلى أن قرار الاحتلال يمثل خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، والتوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.