ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1354 مواطنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 1354 مواطنًا، فضلًا عن إصابة 6049، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي وقت سابق قالت الصحة الفلسطينية، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة، انهارت بشكل كامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن المنظومة الصحية أنهارت فعليًا في غزة.

وأشار إلى عدم توافر أي مكان للجرحى فى غرف العناية المركزة التي امتلأت بشكل كامل في مستشفيات القطاع.

فيما دعت الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.