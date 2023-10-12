نيويورك تايمز تكشف: كيف خسرت إسرائيل أمام حماس بسبب الذكاء الاصطناعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مفاجأة مدوية، بتأكيدها أن استثمار اسرائيل في الذكاء الاصطناعي عبر بناء السياج الذكي على الجدار الحدودي، كان وراء أسوأ اختراق تعرّضت له منذ نصف قرن.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن إسرائيل أنفقت منذ العام 2021 نحو 1.1 مليار دولار على السياج الحدودي، واستخدمت 140 ألف طن من الحديد والصلب، وراهنت على قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد الهجمات والاختراقات والإبلاغ عنها فورا.

وأوضحت أن السياج الذكي المبني على الذكاء الاصطناعي، كانت به ثغرة أمنية في نظام التحكم عن بعد، إضافة إلى الاعتماد المفرط على الكاميرات وأجهزة الاستشعار، واستغلت حماس هذه الثغرة عبر إرسال طائرات بدون طيار لتعطيل أبراج المراقبة، وبالتالي لم تصل الإشارات التي كانت تعتمد عليها دولة الاحتلال، فاخترقت قوات المقاومة الدفاعات الإسرائيلية على طول 30 نقطة حدودية.

في سياق متصل قالت جماعات تسلل إلكتروني إنها تصيب أهدافاً إسرائيلية على الإنترنت وسط الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، وإنها نجحت في تعطيل مواقع إلكترونية منها موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين الداعمين لحركة حماس والمعروفة باسم "أنون جوست" على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها عطلت تطبيقاً إسرائيلياً للتحذير في حالة الطوارئ.

وقالت مجموعة أخرى تدعى "أنونيماس سودان" على تطبيق تليجرام إنها تستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الأدلة على ادعاءاتها.

وذكر محللون أمنيون أن هجمات حجب الخدمة الموزعة "دي. دي. أو. إس" عطلت عمل أكثر من 100 موقع إلكتروني في إسرائيل.

وقال آفي ماير رئيس تحرير "جيروزاليم بوست" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تمكّن المهاجمون من إيقافنا عن الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة خلال الأيام القليلة الماضية".