شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. مؤتمر صحفى للمرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر لإعلان خطة الحملة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل، لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة الفترة القادمة، واستعراض البرنامج الانتخابي وهيكل الحملة وخطة المؤتمرات الشعبية بالمحافظات المختلفة.
وكان قد أكد حازم عمر في بيان مقتضب إنه سيذهب إلي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر غدا الجمعة.
وأكدت مصادر مقربة للنائب حازم عمر أوضحت لـ"الخليج 365"، أن حزب الشعب الجمهورى سيتواجد عدد كبير من نوابه وقياداته وشبابه بالأمانة المركزية وأمانات المحافظات أثناء تقدم النائب حازم عمر بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن أغلب قيادات الحزب سوف ترافق النائب حازم عمر أثناء تقدمه بأوراق الترشح.
وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.
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