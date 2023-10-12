لا تمديد لمهلة دفع الـ"TVA"

أفادت معلومات "​الخليج 365​"، بأنّ ​وزارة المالية​ لا تريد تمديد المهلة الزّمنيّة لدفع الضّريبة على القيمة المضافة (​TVA​). وبالتّالي، يُصبح تاريخ 20 تشرين الأوّل الحالي هو الموعد النّهائي للشّركات والمؤسّسات لدفع تلك الضّريبة، من دون أيّ تمديد إضافي في المُهل؛ كما كانت تجري العادة سابقًا.

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