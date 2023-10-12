بحصلي: هناك بضائع كثيرة في الأسواق والمخازن تكفي لـ3 أشهر على الأقل والأسعار مستقرة

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة ​هاني بحصلي​، إلى أنّ "في الوقت الحاضر، لا توجد أيّ إشكاليّة لناحية الإمدادات في ​المواد الغذائية​، إن كان لجهة وصول البضائع أو لجهة المخزون الموجود في ​لبنان​"، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ "أسعار المواد الغذائيّة لن تتأثّر بأحداث غزة، وهي حافظت على استقرارها".

وأوضح في بيان، أنّ "الأمور تسير على ما يرام ولا لزوم لاتخاذ أيّ إجراء"، مشيرًا إلى أنّ "على الرّغم من عدم الاستقرار والضّغط الّذي يطغى أيضًا على المشهد في لبنان، فإنّ الأمور تسير بطريقة عاديّة، والعمل في ​مرفأ بيروت​ و​مطار بيروت الدولي​ طبيعي". ولفت إلى أنّ "هناك بضائع كثيرة في الأسواق وفي المخازن ومن كلّ الأصناف، تكفي لثلاثة أشهر على الأقل".

وأكّد بحصلي أنّ "لا داعي للتّهافت على شراء المواد الغذائيّة وتخزينها، لأنّ الإمدادات موجودة". وأعرب عن أمله بأن "لا تتطوّر الأمور إلى الأسوأ، لجهة حدوث حرب أو خضّات أمنيّة كبيرة، الّتي لها تداعيات سلبيّة على المطار والمرفأ، لأنّه عندها سيكون لنا حديث آخر".