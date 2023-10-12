"حماس": لا صحة لمزاعم جيش الاحتلال عن استهداف قوات النخبة في "كتائب القسام" في غزة

أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية- ​حماس​"، أنّ "أمام المشهد البطولي الّذي ترسمه ​المقاومة الفلسطينية​ و"​كتائب القسام​"، وتصدّيها الأسطوري لحرب الإبادة الّتي يشنّها جيش الاحتلال الفاشي على شعبنا في ​قطاع غزة​، فإنّنا نوكّد أنّ مزاعم جيش الاحتلال عن استهداف قوّات النّخبة بـ"كتائب القسام" في كلّ أنحاء القطاع؛ لا أساس لها من الصحّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "ما يتمّ استهدافه، هو المربّعات والأحياء السّكنيّة، ومسحها وتسويتها بالأرض، واستهداف مؤسّسات مدنيّة ومساجد ومنازل وبنايات سكنيّة، يتمّ هدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنّساء ودون سابق إنذار".

وأكّدت الحركة أنّ "مقاومة شعبنا و"كتائب القسام"، تقوم بواجبها في الدّفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا، وتقود المعركة بكلّ اقتدار، وستبقى صاحبة اليد العليا في هذه المعركة"، مشدّدةً على أنّ "كلّ هذه المجازر وحرب الإبادة الّتي يشنّها جيش الاحتلال المجرم، لن تفلح في النّيل من عزيمة شعبنا وشوكة مقاومتنا المستمرّة حتّى تحرير الأرض والمقدّسات".