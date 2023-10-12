حذّرت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، من "انهيار الوضع الصّحي في قطاع غزة، نتيجة النّقص الحادّ في المستلزمات الطبية واللّوازم الخاصّة بغرف العمليّات والأدوية وأكياس الدّم".
وأكّدت في بيان، أنّ "العدد الكبير للجرحى، يفوق حاليًّا القدرة الاستيعابيّة للمشافي في قطاع غزة"، مجدّدةً الدّعوة "وبشكل عاجل إلى المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة والأمميّة كافّة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول العالم كافّة، إلى التّدخّل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصًا لغرف العمليّات وأقسام الطّوارئ ووحدات العناية المكثّفة".
ودعت الكيلة، المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة إلى "المساعدة في فتح مستشفيات ميدانيّة في قطاع غزة، للعمل على إنقاذ حياة المصابين وخصوصًا النّساء والأطفال والشّيوخ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة الفلسطينية حذّرت من انهيار الوضع الصحي في غزة: لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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