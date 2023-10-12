قبلان: لقيادة طوفان شوارع والمنطقة برميل بارود واللعب بالتوازنات فتيل انفجار لا قعر له

أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ ​أحمد قبلان​، أنّ "ما تقوم به ​واشنطن​ وأوروبا من حشد دولي ولوجستي ودِعائي لدعم مشاريع إبادة ​غزة​ وسحق القضية ال​فلسطين​ية، مآله سيكون الفشل والملاحم على الأرض ستثبت ذلك".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الزّمن تغيّر، والقوّة باتت في مكان آخر، والمشهد مفتوح على المفاجئات، والمعادلة غزّة وفلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب من الشّعوب العربيّة والإسلاميّة والمرجعيّات الدّينيّة، قيادة طوفان شوارع لا نهاية له، والضّغط على بعض الأنظمة المتخاذلة الّتي تحوّل بعضها مخازن أسلحة أميركيّة لدعم ​تل أبيب​".

واعتبر قبلان أنّ "الحرب الآن هي حرب مصير والخيار فلسطين، وأيّ تجاوز للخطوط الحمراء سيقابَل بمثله، وكسر التوازنات القائمة دونه حرب ستأكل الأخضر واليابس"، مشدّدًا على أنّ "فلسطين ليست متروكة، ولعبة الدّمار دون التحام لا قيمة لها بميزان معارك المصير، والمنطقة الآن برميل بارود؛ واللّعب بالتّوازنات فتيل انفجار ليس له قعر".