كنعان اعلن عن 3 اجتماعات للجنة المال الأسبوع المقبل لدرس موازنة 2024

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "عقد ثلاثة اجتماعات للجنة أيام الاثنين والأربعاء والخميس في 16 و18 و19 تشرين الأول، لدرس مواد موازنة 2024، عند العاشرة والنصف من قبل الظهر في قاعة الهيئة العامة.
ولم يحدد كنعان جلسة الثلثاء 17 تشرين الاول 2023، بسبب انعقاد المجلس بدعوة من رئيسه نبيه بري لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان.
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