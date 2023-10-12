سلوم: القطاع الصحي في لبنان يصارع للبقاء ومواكبة التطور العلمي رغم محاولات التدمير

حيّا نقيب الصّيادلة جو سلوم، "العاملين في القطاع الصحي من صيادلة وأطبّاء وممرضين وأطبّاء وإداريّين"، لافتًا إلى أنّ "القطاع الصحي برمّته في لبنان، يصارع للبقاء ومواكبة التّطوّر العلمي، رغم كلّ محاولات التّدمير المقصودة وغير المقصودة".
ودعا، في احتفال لصيادلة المستشفيات نظّمه المستشفى اللبناني- الجعيتاوي، في يوم الصّيدلي، إلى "الانتصار لهويّة لبنان الصّحيّة الّتي هي ميزة لبنان، وفي مقدّمتها كرامة المريض اللّبناني وحقّه بالدّواء والخدمة الصّحيّة الجيّدة".
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