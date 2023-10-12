سلوم: القطاع الصحي في لبنان يصارع للبقاء ومواكبة التطور العلمي رغم محاولات التدمير

حيّا نقيب الصّيادلة ​جو سلوم​، "العاملين في ​القطاع الصحي​ من صيادلة وأطبّاء وممرضين وأطبّاء وإداريّين"، لافتًا إلى أنّ "القطاع الصحي برمّته في ​لبنان​، يصارع للبقاء ومواكبة التّطوّر العلمي، رغم كلّ محاولات التّدمير المقصودة وغير المقصودة".

ودعا، في احتفال لصيادلة المستشفيات نظّمه المستشفى اللبناني- الجعيتاوي، في يوم الصّيدلي، إلى "الانتصار لهويّة لبنان الصّحيّة الّتي هي ميزة لبنان، وفي مقدّمتها كرامة المريض اللّبناني وحقّه بالدّواء والخدمة الصّحيّة الجيّدة".