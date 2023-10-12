"رويترز": تحركات "حزب الله" حتى الآن مصممة لتكون محدودة النطاق ما يمنع امتدادها إلى لبنان

شددت مصادر لوكالة "رويترز"، على أن "تحركات حزب الله حتى الآن مصممة لتكون محدودة النطاق، ما يمنع امتدادها بشكل كبير إلى لبنان مع إبقاء الجيش الإسرائيلي مشغولا شمال إسرائيل".

وذكرت المصادر، أن "حزب الله يأخذ كل يوم بيومه".