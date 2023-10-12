شددت مصادر لوكالة "رويترز"، على أن "تحركات حزب الله حتى الآن مصممة لتكون محدودة النطاق، ما يمنع امتدادها بشكل كبير إلى لبنان مع إبقاء الجيش الإسرائيلي مشغولا شمال إسرائيل".
وذكرت المصادر، أن "حزب الله يأخذ كل يوم بيومه".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": تحركات "حزب الله" حتى الآن مصممة لتكون محدودة النطاق ما يمنع امتدادها إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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