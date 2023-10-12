"حزب الله" اطلق ورشة اعادة اعمار المنازل المتضررة جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

اعلنت قيادة حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى، أن "بعد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية والسيارات وغيرها من الممتلكات، لا سيما في قرى الضهيرة، مروحين، يارين، أوفدت قيادة حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى مهندسين مختصين لمعاينة الأضرار وإجراء مسح ميداني لها، ليصار إلى دفع تعويض لأصحابها، لتكون الخطوة الأولى في مسار إطلاق ورشة إعادة الاعمار".

كما اكد الأهالي "وقوفهم إلى جانب المقاومة ومجاهديها في الدفاع عنهم وفي التصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، وشكروا قيادة المقاومة التي كانت وما زالت تقف إلى جانبهم في مختلف الأوضاع والظروف".