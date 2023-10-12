"حزب الله" استنكر القتل المتعمد للإعلاميين بغزة: الممارسات الإرهابية لن تمنعهم من متابعة مهامهم

أعربت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​" عن إدانتها "قيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ ‏من المراكز الإعلاميّة والصّحفيّة في ​غزة​، ومن بينها مكتبَي ​قناة العالم​ و"برس تي ‏في"، مبديةً استنكارها بشدّة "القتل المتعمّد للإعلاميّين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني، ‏في نقل وقائع العدوان الصّهيوني على قطاع غزة".‏

وأكّدت في بيان، أنّ "كلّ هذه الممارسات الإرهابيّة والوحشيّة لن تمنع الإعلاميّين من متابعة مهامهم، ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة، وكشف الفظائع والمجازر ‏الّتي ترتكبها قوّات الاحتلال ضدّ المدنيّين الأبرياء".‏

وأعلنت العلاقات الإعلاميّة "تضامننا مع الأخوة في قناتَي العالم و"برس تي في"، ومع كلّ الزّملاء ‏الإعلاميّين الشّرفاء الّذين يؤدّون دورهم في أصعب الظّروف وأقساها، ونتقدّم منهم ‏بأحرّ التّعازي والمواساة بالشّهداء الأبطال، ونسأل الله الشّفاء للجرحى والسّلامة ‏لكلّ الإعلاميّين الأوفياء".