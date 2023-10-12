"حزب الله" استنكر القتل المتعمد للإعلاميين بغزة: الممارسات الإرهابية لن تمنعهم من متابعة مهامهم

أعربت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" عن إدانتها "قيام قوّات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ من المراكز الإعلاميّة والصّحفيّة في غزة، ومن بينها مكتبَي قناة العالم و"برس تي في"، مبديةً استنكارها بشدّة "القتل المتعمّد للإعلاميّين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني، في نقل وقائع العدوان الصّهيوني على قطاع غزة".
وأكّدت في بيان، أنّ "كلّ هذه الممارسات الإرهابيّة والوحشيّة لن تمنع الإعلاميّين من متابعة مهامهم، ولن تثنيهم عن مواصلة بثّ الوقائع من ساحة الجريمة، وكشف الفظائع والمجازر الّتي ترتكبها قوّات الاحتلال ضدّ المدنيّين الأبرياء".
وأعلنت العلاقات الإعلاميّة "تضامننا مع الأخوة في قناتَي العالم و"برس تي في"، ومع كلّ الزّملاء الإعلاميّين الشّرفاء الّذين يؤدّون دورهم في أصعب الظّروف وأقساها، ونتقدّم منهم بأحرّ التّعازي والمواساة بالشّهداء الأبطال، ونسأل الله الشّفاء للجرحى والسّلامة لكلّ الإعلاميّين الأوفياء".
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