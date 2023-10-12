بلدية بيصور استنكرت الأخبار المضللة: الإشكال في البلدة فردي بين مالك منزل ومستأجر سوري

أعلنت بلدية ​بيصور​، أنّ "الأحزاب والقوى الوطنية والمخاتير في بلدة بيصور عقدت اجتماعًا في مبنى البلدية، تم خلاله عرض الأوضاع العامة في البلدة، لا سيما الإشكال الفردي بين مالك منزل من أبناء البلدة ومستأجرين لديه من ​النازحين السوريين​، ما أدى الى تطوره وتوسع رقعته على أثر إصابة شابين من البلدة بجروح بليغة جراء تعرضهم للضرب بآلات حادة، ما رفع منسوب التوتر وحصول ردود فعل عصبية آنية؛ اسفرت عن وقوع عدد من الإصابات البسيطة بين النازحين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "على ضوء هذه التطورات، استنكر المجتمعون التعرض للشابين في سابقة من نوعها كادت ان تفجر الأوضاع في بيصور، كما استنكروا ردود الفعل العشوائية من أبناء البلدة تجاه المقيمين الآمنين غير المعنيين بالإشكال".

ولفتت البلدية إلى أنّ "المجتمعين أكدوا التعاون وتحمل المسؤولية المشتركة، لتدارك ومعالجة الأوضاع والظروف الإستثنائية التي تشهدها البلاد، لضمان الاستقرار والهدوء والوقوف الى جانب بلدية بيصور لتطبيق الآتي:

- إقفال المحال التجارية غير القانونية التي يشغلها أجانب، إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية.

-منع تجول الآليات و​الدراجات النارية​ غير القانونية ومصادرتها وتسليمها الى المراجع المختصة.

- السماح بتجول الدراجات النارية القانونية فقط دون سواها، وذلك من السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً تحت طائلة المسؤولية.

-السماح لعمال خدمة التوصيل للزبائن (Delivery services) القانونيون منهم والحائزون على تصاريح إقامات قانونية وآليات شرعية، بالعمل ضمن نطاق البلدة تحت طائلة المسؤولية.

- عدم السماح بسكن الأفراد الأجانب داخل الأحياء السكنية القديمة في البلدة، وعدم تجاوز عدد الأفراد المقيمين أكثر من أربعة أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة.

- منع سكن أكثر من عائلة واحدة داخل الوحدة السكنية الواحدة.

- يُطلب من جميع المقيمين الأجانب بالبلدة المسارعة الى تسوية أوضاعهم القانونية، والاستحصال على تصاريح الإقامات اللازمة من ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني وفقًا للأصول وضمن المهلة القانونية المعلن عنها التي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، وذلك تحت طائلة توقيف المخالفين.

- يطلب من جميع أبناء البلدة إعلام البلدية دون إبطاء عن أي مستأجر حالي لديهم، وعدم تأجير أي وافد جديد قبل إحضاره الى البلدية للتأكد من أوراقه الثبوتية وتنظيم عقد إيجار وفقًا للأصول، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المالك.

- يطلب من أي وافد جديد الى البلدة الحضور الى مركز البلدية دون ابطاء، للتصريح عن مكان إقامته وقانونية دخوله الأراضي اللبنانية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

يطلب من جميع أبناء البلدة والمقيمين الإتصال بالبلدية فوراً على الأرقام الواردة أدناه، لدى الاشتباه بأي حال مشبوهة أو غريبة، أو لدى حصول أي إشكال، وعدم التدخل أو التصرف بشكل فردي، وانتظار وصول عناصر البلدية. رقم الطوارئ: 03537627 نهاراً، 03031828 ليلاً".

كما أعرب المجتمعون عن استنكارهم "البيانات المسيئة والأخبار المضللة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصادرة عن مصادر مشبوهة لا تبغى سوى تأجيج الأوضاع بأخبارها الكاذبة المقيتة وتشويه سمعة بيصور وأهلها"، مشيرين إلى "إبقاء الاجتماعات متواصلة، وتجاوز التحديات بالتزام أدبيات وأخلاقيات المجتمع البيصوري المشرّفة"، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.