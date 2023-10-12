كركي أعلن تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15 ت2 المقبل

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن "شبه الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل، اقتضت الضرورة اتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة.

وذكرت المديرية، أن "المدير العام للصندوق محمد كركي أصدر مذكرة إعلامية بتاريخ 11/10/2023 حملت الرقم 719 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15/11/2023".

وأوضحت أن "كركي أعتمد وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، لذا وجب إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية".

وجدد كركي، التزامه "التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي دوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، ويشكر مستخدمي الصندوق على الجهود التي يبذلونها خاصة بعدما عاودوا العمل 4 أيام في الاسبوع".