الرئيس الإسرائيلي يعلق على الدخول العسكري إلى غزة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن جيش الاحتلال يواصل هجماته على مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة، لافتًا إلى أن الجيش يرد الآن بموجب القانون الدولي، حسبما أوردت فضائية العربية.

ورفض الرئيس الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، التعليق على إمكانية دخول جيش الاحتلال عسكريًّا إلى قطاع غزة.

وتابع أن 5 آلاف صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل، ألفان منها سقطوا في مناطق مفتوحة.

ولفت هوتسوج، إلى أن الوضع مأساوي ومؤلم والأسرى يعيشون كابوسًا، موضحًا أنه كان بوسع مدنيي غزة أن ينقلبوا على حماس