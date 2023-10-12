شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قذيفة حربية في رجل بالمغرب.. ما القصة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي رجل في المغرب مصرعه وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر انفجار قذيفة حربية قديمة بمركبة لنقل البضائع، الأربعاء، شرقي مدينة العيون.

وعثرت فرقة المتفجرات التابعة للحامية العسكرية بالعيون على قذيفتين حربيتين من نوع

DEUS OBUS EXPLOSIF CALIBRE 105mm، وأشارت مصادر رسمية إلى أن الضحية الذي كان يعمل في مجال بيع أجزاء السيارات المستعملة، لقي حتفه مباشرة بعد انفجار العبوة الناسفة، فيما تم نقل نجله على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، بحسب هسبريس.

في السياق ذاته، أغلقت المصالح الأمنية والسلطات العمومية المنطقة من أجل تفتيش وتمشيط مكان الواقعة، وفتح تحقيق في حيثيات هذا الانفجار.