شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط الخميس، بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» في ظل القصف الإسرائيلي المركز.

وقتل مقاتلون من حركة حماس ما لا يقل عن 1200 شخص وخطفوا عشرات الرهائن في هجمات السبت، وهي الأكثر دموية من نوعها منذ عقود، ما دفع إسرائيل إلى الرد بقصف قطاع غزة الفلسطيني.

وتقصف إسرائيل بصورة مكثفة القطاع البالغ عدد سكانه حوالى 2,3 مليون نسمة والخاضع لحصار محكم، رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة عليها السبت، وأسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط 1300قتيل في إسرائيل معظمهم مدنيون، فيما قتل ما لا يقل عن 1350شخصاً في قطاع غزة.