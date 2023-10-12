شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توجه أسر دبلوماسييها لمغادرة إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أصدرت الحكومة البريطانية الخميس، توجيهات لأسر دبلوماسييها في إسرائيل بالمغادرة «كإجراء احترازي».

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الدبلوماسيين البريطانيين سيواصلون عملهم في إسرائيل.

وجاء في البيان «نسحب بشكل مؤقت عائلات الموظفين في سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا في القدس كإجراء احترازي».

وأضاف «تبقى سفارتنا وقنصليتنا بكامل طاقم الموظفين وتواصلان تقديم الخدمات القنصلية لأولئك الذين يحتاجون المساعدة».

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن «بريطانيا تدعم حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات مناسبة، في إطار القانون الدولي، لإنهاء العنف»، «ندعم إجراءات إسرائيل»

وقال المتحدث للصحفيين «نؤيد ممارسة إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات متناسبة لإنهاء العنف.. في مثل هذه المواقف يمكنهم اتخاذ إجراء مناسب، والتصرف في إطار القوانين الدولية».

وكان رئيس وزراء بريطانيا قد أكد، الأحد، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل «أي دعم» تحتاجه.

وقال مكتب سوناك، إن رئيس وزراء بريطانيا أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لندن ستقدم «أي دعم تحتاجه إسرائيل» بعد عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس.