شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الدعم الإنساني للفلسطينيين أمر «حتمي».. ومعبر رفح مفتوح للعمل منذ بدء الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية، أن يبادروا بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت مصر، وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.