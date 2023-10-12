شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأوكرانية تسقط 28 من أصل 33 طائرة مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في بيان عبر تطبيق تليجرام، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا إسقاط قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 28 من أصل 33 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد في ليل الأربعاء/ الخميس.

وحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، قال البيان: "إن العدو هاجم الأراضي الأوكرانية بطائرات مسيرة من طراز شاهد من الاتجاهين الشمالي والجنوبي (منطقة بيلجورود الروسية ومنطقة تشودا كيب في شبه جزيرة القرم)".

كما أضاف بيان سلاح الجو أنه تم إطلاق ما مجموعه 33 طائرة مسيرة من طراز شاهد. وإن وحدات الدفاع الجوي عملت في ست مناطق على الأقل في أوكرانيا. وأن الطائرات وصواريخ أرض جو وفرق إطلاق النار المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية ساهمت في صد الهجوم الجوي الروسي.

وذكر البيان أن القوات الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 33 طائرة مسيرة روسية. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.