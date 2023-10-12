شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستحظر شبكة (صامدون) للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مضيفًا أن أعضاءها يحتفلون في الشوارع الألمانية بسبب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الأراضي الفلسطينينة المحتلة على حد تعبيره.

وقال شولتس في كلمة أمام البرلمان في برلين: "قانوننا الذي يحكم الجمعيات سيف حاد. ونحن، كدولة دستورية قوية، سنشهر هذا السيف".

ونشرت الشبكة صورًا على إنستجرام يوم الأحد لنشطاء مؤيدين للفلسطينيين يوزعون الحلوى في برلين احتفالا بهجوم حماس يوم السبت على الاحتلال الإسرائيلي.

وتنظم الشبكة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وتراقبها الآن المخابرات الداخلية في برلين، وفقًا لمجلة دير شبيجل الألمانية.