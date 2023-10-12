وزارة الخارجية الفلسطينية تدين جرائم المستوطنين في نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة قصرة، بمدينة نابلس، والتي أدت خلال أقل من 24 ساعة لاستشهاد خمسة فلسطينيين، في قرية قصرة، بعد اعتداءات وحشية للمستوطنين بحماية من قوات الاحتلال على أهالي القرية.

وأكَّدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة فتاكة، ومنها ما هو محرم دولياً، ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، من خلال الغارات والعدوان المستمر على القطاع لليوم السادس على التوالي، محذرة من استمرار إغلاق كافة النوافذ والطرق التي تؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.