كاتب ومحلل سياسي: ما يحدث في غزة من قبل إسرائيل عملية عقاب وقتل جماعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “وديع عواودة” أن ما يحدث في غزة من قبل القوات الإسرائيلية هي عملية عقاب وقتل جماعي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الإنساني في قطاع عزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرئيلي على الأحياء والمنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية في القطاع.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.