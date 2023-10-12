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كاتب ومحلل سياسي: ما يحدث في غزة من قبل إسرائيل عملية عقاب وقتل جماعي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “وديع عواودة” أن ما يحدث في غزة من قبل القوات الإسرائيلية هي عملية عقاب وقتل جماعي.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الإنساني في قطاع عزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرئيلي على الأحياء والمنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية في القطاع.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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