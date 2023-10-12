مصر تدعو إلى ضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دعت مصر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال المساعدات لمطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني تعرضت للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، ما يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر, إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الفلسطينيين في القطاع.