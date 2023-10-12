شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تعقد 6 اجتماعات لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الراقع، وأبرز الملفات التي سيتم العمل عليها، وفي مقدمتها قانون المشروعات الصغيرة، وتعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة.

الجدير أن اللجنة تستعد لحسم عدد من الملفات مع عودة مجلس النواب للانعقاد بدور لانعقاد الرابع، أول هذه الملفات تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة بما يهدف لتحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع عقب قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع وأوضح أن هناك عدد من الملاحظات على أرض الواقع كانت حائلا دون تنفيذ القانون بالشكل المطلوب، ومن ثم فإن التعديلات سيكون لها دور كبير فى التوسع فى هذا التوجه بشأن وحدات الطعام المتنقلة.

ومن أبرز الملفات التى تعد الشغل الشاغل للجنة، قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فى تمويلها وفى تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمى وتطوير منتجاتها وقدرتها التنافسية، حيث تواصل اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات لكافة محافظات الجمهورية للاستماع لرؤية وإنجازات كل محافظة فى قطاع المشروعات الصغيرة التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.