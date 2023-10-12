ثانوية المروانية الرسمية نظمت وقفة تضامنية مع غزة

نظّمت ثانويّة "المروانية الرسمية"، وقفة تضامنية لتلاميذها مع غزة، رفعوا خلالها الأعلام اللّبنانيّة والفلسطينيّة، وندّدوا بـ"الحرب العدوانيّة الإسرائيليّة على غزة وأطفالها الأبرياء".

وألقت المعلمة غدير نعيم كلمةً، استنكرت فيها "الإجرام الإسرائيلي بحقّ غزة"، داعيةً العالم إلى "التّحرّك لوقف المجازر الّتي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وسقوط الآلاف من الشّهداء في محرقة لم يعرفها التّاريخ من قبل". وتساءلت "أين العرب ممّا يجري؟ ولماذا هذا الصّمت إزاء ما يرتكبه العدو من عشرات المجازر بحقّ غزة؟"، مشيدةً بـ"المقاومة في غزة ولبنان، الّتي وحدها هي الرّدّ الطّبيعي على مجازر الاحتلال".