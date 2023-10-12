الجيش: عملية دهم في بريتال وتوقيف عدد من المطلوبين بتجارة المخدرات وترويجها

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11/10/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - البقاع عددًا من منازل أبرز المطلوبين بتجارة المخدرات وترويجها بين البقاع وبيروت، وأوقفت المطلوبين (ع. ي.) و(أ. ي.) و(ع. ي.) و(م. س.)، وضبطت عددًا من السيارات المسروقة، وأسلحة حربية، وكمية من المخدرات".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".
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