أعلن القائد العام لقوّة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، اللّواء أرولدو لاثارو، أنّ "على الرّغم من الأحداث المثيرة للقلق في الأيّام الماضية، فإنّ الوضع في منطقة عمليّات "اليونيفيل" لا يزال مستقرًّا، ولكنّه متقلّب. ومن حسن الحظّ أنّ تبادل إطلاق النّار بين الأراضي اللّبنانيّة وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع".
وأكّد في بيان، أنّ "حَفَظة السّلام التّابعين لنا، يظلّون في مواقعهم ويقومون بمهامهم. وقد قمنا بزيادة الدّوريّات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار، ونقوم بتنسيق هذا العمل مع القوّات المسلّحة اللّبنانيّة"، مشيرًا إلى "أنّنا عملنا بنشاط مع السّلطات على جانبَي الخط الأزرق، لتهدئة الوضع وتجنّب سوء الفهم.".
ولفت لاثارو إلى أنّ "حَفَظة السّلام يواصلون عملهم الأساسي"، مشدّدًا على أنّ "هدفنا الرّئيسي هو المساعدة على تجنّب المواجهة بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النّزاع أقرب هو مصدر قلق، ونحن نعمل على مدار السّاعة لضمان عدم حدوث ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد "اليونيفيل": عناصرنا يقومون بمهامهم وهدفنا المساعدة على تجنب المواجهة بين لبنان وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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