ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 1385 قتيلا و6229 جريحا

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الشّامل على شعبنا في الضفة و​قطاع غزة​، إلى 1385 قتيلًا و6229 جريحًا"، مشيرةً إلى أنّ "نحو 60 بالمئة من المصابين في قطاع غزة هم من الأطفال والنّساء".

وكانت قد حذّرت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة مي الكيلة، من "انهيار الوضع الصّحي في ​قطاع غزة​، نتيجة النّقص الحادّ في ​المستلزمات الطبية​ واللّوازم الخاصّة بغرف العمليّات و​الأدوية​ وأكياس الدّم".

وأكّدت في بيان، أنّ "العدد الكبير للجرحى، يفوق حاليًّا القدرة الاستيعابيّة للمشافي في قطاع غزة"، مجدّدةً الدّعوة "وبشكل عاجل إلى المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة والأمميّة كافّة و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ودول العالم كافّة، إلى التّدخّل الفوري والعاجل لإدخال الأدوية والمستلزمات الطّبيّة، خصوصًا لغرف العمليّات وأقسام الطّوارئ ووحدات العناية المكثّفة".