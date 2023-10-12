"كتائب القسام" أعلنت قصف بيت شيمش: وجهنا ضربة إلى مستوطنة سديروت بـ50 صاروخًا

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "قصف "بيت شيمش" غرب ​القدس​ برشقة صاروخيّة"، مشيرةً إلى "أنّنا وجّهنا ضربةً صاروخيّةً إلى مستوطنة ​سديروت​ بـ50 صاروخًا". وكانت قد أفادت ​"كتائب القسام​"، في وقت سابق اليوم، بـ"أنّنا قصفنا قاعدة "رعيم" العسكريّة برشقة صاروخيّة، في إطار معركة "طوفان الأقصى".

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