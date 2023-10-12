نتانياهو: "حماس" شنت حربا بربرية على إسرائيل وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه "يريد سحق حماس كما تنظيم الدولة الإسلامية".

ولفت نتانياهو، الى أن "حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا ولكن قوة الحضارة سوف تسود".