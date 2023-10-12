أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه "يريد سحق حماس كما تنظيم الدولة الإسلامية".
ولفت نتانياهو، الى أن "حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا ولكن قوة الحضارة سوف تسود".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: "حماس" شنت حربا بربرية على إسرائيل وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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