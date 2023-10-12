السيسي: لانتظام المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة ونواصل الدفع نحو انتهاج مسار التهدئة

ذكرت الرئاسة ال​مصر​ية أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني ​ريشي سوناك​، تناول التّصعيد العسكري في ​قطاع غزة​ ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهميّة مواصلة وتكثيف الجهود الرّامية لخفض التّوتّر، وحماية المدنيّين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنيّة والإنسانيّة".

ولفت السيسي إلى "تواصُل جهود مصر للدّفع نحو انتهاج مسار التّهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء؛ وستمتدّ تبعاته للمنطقة برمّتها".

وأكّد "ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة لأبناء ​الشعب الفلسطيني​ في قطاع غزة"، مشدّدًا على "أهميّة الدّفع نحو التّعامل مع الأسباب الجذريّة للأزمة، والسّعي إزاء إيجاد الأفق السّياسي الملائم للوصول إلى حلّ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقًا للمرجعيّات الدّوليّة المعتمَدة".