انت الان تتابع خبر بين مؤيد ومعارض للقضية الفلسطينية.. امتحان جديد يحرج مشاهير العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لجأ بعض مشاهير هوليود إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمهم لإسرائيل، لكن غالبية منشوراتهم قوبلت بالرفض الجماهيري من المتابعين، ودعا بعض المعلقين لدعم فلسطين وانتقدوا قلة اطلاع هؤلاء المشاهير على خلفيات الصراع، ووبخوهم لـ"دعمهم كيانا محتلا".



وعلى خطى الممثلة الأميركية الشهيرة جيمي لي كورتتس، وقع المغني جاستن بيبر في الخطأ نفسه حيث عبّر عن تعاطفه مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة بنشر صور لقطاع غزة المدمر خلال القصف الإسرائيلي لكن من عام 2021. فقد نشر بيبر على حسابه في إنستغرام منشوراً حمل عنوان "الصلاة من أجل إسرائيل"، واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلية على غزة عام 2021، حيث ظهر برج ما زال مدمراً إلى الآن على خرائط "غوغل".

وسرعان ما قام بحذف الصورة وحمّل "ستوري" بعنوان "الصلاة من أجل اسرائيل" ولكن بخلقية واضحة، وكتب أيضا في منشور منفصل: "يبدو لي أن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي أمر خاطئ. لست مهتما باختيار أحد الجانبين، لكني مهتم بالوقوف الى جانب العائلات التى أخذت منا بوحشية". وسرعان ما قام بحذف الصورة وحمّل "ستوري" بعنوان "الصلاة من أجل اسرائيل" ولكن بخلقية واضحة، وكتب أيضا في منشور منفصل: "يبدو لي أن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي أمر خاطئ. لست مهتما باختيار أحد الجانبين، لكني مهتم بالوقوف الى جانب العائلات التى أخذت منا بوحشية". وكانت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتس قد حذفت منشوراً مماثلاً قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من إسرائيل بل من غزة، وذلك بعد مقتل عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي. إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام. وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة". وبعد الهجوم عليها، قامت لي كرتيس بحذف التدوينة أيضا، واستبدلت بها أخرى دعت فيها إلى حماية الأطفال أيا كانوا، مع وضع إشارة لمؤسسة تديرها تهتم بالأطفال. من أبرز النجوم الذين أبدوا مواقف مؤيدة لإسرائيل بعد هجوم حماس، السبت، الممثلة، غال غادوت، بطلة فيلم "المرأة المعجزة".

غالوت أبدت دعمها عن طريق تدوينة على حسابها في إنستغرام، كتبت فيها "إسرائيل تتعرض للهجوم ونحن بحاجة لدعمكم". تلقت الممثلة الاسرائيلية أكثر من 58 ألف تعليق على مجموعة من المنشورات عبر حسابها على إنستغرام، تضمنت التعليقات أعلام فلسطين وعبارة "فلسطين حرة" و"أدعم فلسطين". المغنية الشهيرة مادونا، أيضا، كانت من بين أبرز الداعمين لإسرائيل، حيث نشرت مقطع فيديو، أرفقته بتعليق جاء فيه "ما يحدث في إسرائيل مدمر.. إن رؤية كل هذه العائلات، وخاصة الأطفال، وهم يُساقون ويُقتلون في الشوارع، أمر مفجع.. تخيل لو كان هذا يحدث لك؟؟ وتابعت " لا يمكن أبدا حل الصراعات بالعنف.. ولسوء الحظ فإن الإنسانية لا تفهم هذه الحقيقة العالمية. لم يتم فهم ذلك قط.. نحن نعيش في عالم مزقته الكراهية". وحصد منشور مادونا أكثر من 14 ألف تعليق، معظمها يدعم فلسطين. وكانت الممثلة الكوميدية إيمي شومر، هي الأخرى، من بين المساندين لإسرائيل، بعدما تعرضت مناطق منها لهجوم من عناصر تابعة لحماس. ونشرت شومر تدوينة على إنستغرام جاء فيها "لقد قُتل أكثر من 200 إسرائيلي هذا الصباح.. هذا أمر مروع.. جرائم القتل هذه يتم الاحتفال بها في إيران". وتابعت: "هذا لا علاقة له بالاحتلال. حماس لا تريد إنهاء الاحتلال. إنهم يريدون القضاء على إسرائيل. إنهم يتلقون التمويل من إيران، التي تحاول تدمير اتفاق السلام". وغرّد الممثل الأميركي، جوشوا مالينا، قائلاً إن طوفان الأقصى "أخبار رهيبة للاستيقاظ عليها. بالي مع إسرائيل". في المقابل، أبدى نجم كرة القدم الجزائري، رياض محرز دعمه للفلسطينيين.

ونشر لاعب نادي الأهلي السعودي "ستوري" على إنستغرام تضمنت صورة بها آية من القران وقبة الصخرة في القدس. وكان موقف، الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، الأكثر إثارة للجدل بين المؤيدين للفلسطينيين، حيث شاركت هذه النجمة ذي الأصول اللبنانية، السبت، رسالة على موقع إكس، تويتر سابقا، أدت إلى فصلها من دورها كمستشارة في شركة Red Light Holland، التي تنتج وتوزع الفطر السحري "magic mushrooms" وأفيد أيضا أن مجلة "بلاي بوي"Playboy قطعت علاقاتها معها.

وكانت خليفة كتبت في منشور على إكس قالت فيه "هل يمكن لأحد أن يطلب من المقاتلين من أجل الحرية في فلسطين أن يقلبوا هواتفهم ويصوروا بشكل أفقي؟" في إشارة إلى معاناة الفلسطينيين.

وبعد أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "ريد لايت هولند"، تود شابيرو، منشور خليفة السابق وأبلغها عبر إكس بفصلها، ردت خليفة بالقول "أود أن أقول إن دعم فلسطين أفقدني فرصة عمل، لكنني غاضبة أكثر من نفسي لأنني لم أتمكن من التحقق فيما إذا كنت أتعامل مع الصهاينة أم لا".

عارضة الأزياء الأميركية، جيجي حديد، أبدت هي الأخرى دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية.