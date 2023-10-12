من الحرب الأوكرانية إلى حرب غزة.. مد وجزر بين الرئيسين الروسي والأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه اختلاف الرؤى بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” شبه أعمال الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل بأنها تتجاوز جرائم داعش، كما وصف الهجوم على إسرائيل بالشر المطلق.

وبينت أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” نوه إلى أن الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيين هي تاريخيا أرضهم، وقال إن الصراع لا يمكن حله دون معالجة القضايا مثل إقامة دولة فلسطينية.

وأفادت بأن الرئيس الروسي أكد أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي أحد الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار.