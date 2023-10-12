رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية: لدينا مولدات ووقود لمستشفيات غزة.. وإسرائيل ترفض إدخالها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية “ظافر ملحم”، أنه يوجد مولدات ووقود لمستشفيات قطاع غزة، لكن القوات الإسرائيلية ترفض إدخالها.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وبين أن المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تعاني من عجز شديد في المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لإسعاف المرضى والمصابين.